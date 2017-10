ROMA, LESIONE PER BRUNO PERES

30 ottobre 2017

Niente Chelsea per Bruno Peres. Il terzino della Roma, uscito dal campo nella ripresa della gara di campionato all'Olimpico contro il Bologna, è stato sottoposto in mattinata ad accertamenti strumentali che hanno messo in evidenza una lesione di primo grado del muscolo otturatore esterno di destra. Il brasiliano ha già intrapreso le cure del caso ma sarà corretto a restare fermo fino a dopo la sosta saltando quindi sia la gara di Champions di domani sia il successivo impegno in trasferta sul campo della Fiorentina.