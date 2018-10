ROMA, KLUIVERT: "SONO CONTENTO, MA DEVO MIGLIORARE ANCORA TANTO"

02/10/2018

Serata speciale per Kluivert, che a 19 anni e 150 giorni diventa il più giovane marcatore della storia della Roma in Champions: "Sono molto contento, non sapevo di questo record. Una bella soddisfazione entrare nella storia della Roma e spero di continuare a fare la storia di questa squadra. Ci alleniamo bene tutta la settimana, il mister cura ogni dettaglio tatticamente e le cose vanno sempre meglio, ho fatto del mio meglio oggi come tutta la squadra. Un gol speciale che dedico al mio amico Nouri (il talento olandese di origini marocchine dell’Ajax si è risvegliato dal coma, ndr), siamo tutti con lui. La mia fase difensiva? Sì, probabilmente è l’aspetto in cui sono migliorato di più ma devo migliorare ancora, il mister ce lo dice sempre che se difendiamo come squadra abbiamo più opportunità di attaccare meglio. Dove posso migliorare? Sono ancora molto giovane e devo migliorare un po’ tutto, cercare di assecondare meglio le istruzioni del mister. Devo migliorare la fase difensiva ma anche quella offensiva perché sono quelle le mie prerogative".