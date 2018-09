ROMA, KLUIVERT: "QUI STO DIVENTANDO UN CALCIATORE COMPLETO"

07/09/2018

Justin Kluivert ha già imparato le lezioni di tattica a Roma ed è pronto ad ruolo in campo da protagonista: "Non mi sento né una prima né una seconda scelta: forse un po’ entrambe le cose. Ma ho già notato che qui sto diventando più completo come calciatore", ha detto l'olandese ai microfoni di AD. Poi il figlio d'arte ha notato un'altra differenza rispetto al passato: "Negli allenamenti con l’Ajax, in partitella, c’erano spesso sei gol tra le squadre, qui magari ce ne sono solo due. Tutti vogliono vincere, c’è molto equilibrio".