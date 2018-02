ROMA, JONATHAN SILVA: "INCREDIBILE ESSERE QUI"

1 febbraio 2018

Dopo aver firmato con il club giallorosso, il difensore argentino Jonathan Silva ha rilasciato un'intervista a Roma TV. Queste le parole riportate dal sito ufficiale: "Sono felicissimo di essere qui, per me è davvero incredibile. Il centro sportivo ha delle infrastrutture bellissime e per me è una grande gioia essere in questa città e in questo Paese così bello. Sono contento di poter condividere con voi tutto ciò”.