ROMA, I TIFOSI: ÜNDER MIGLIOR GIOVANE DEL 2017

2 gennaio 2018

La Roma ha concluso il sondaggio tra i tifosi sul miglior giovane del 2017. La scelta dei sostenitori è ricaduta su Cengiz Ünder, che va a fare compagnia a Edin Dzeko, scelto invece come miglior giallorosso in assoluto dell'anno. Il calciatore turco, arrivato in estate con ottimi proclami, pur non avendo entusiasmato particolarmente nella prima parte di stagione a causa di uno scarso minutaggio concessogli, ha riscosso l'85% delle preferenze davanti a Pellegrini, Emerson e Gerson.