ROMA, GANDINI SALUTA I TIFOSI: "DUE ANNI BELLISSIMI"

02/10/2018

"Cari Romanisti, grazie per avermi accolto fra di voi e accompagnato per due anni bellissimi. È stato un onore lavorare alla Roma e provare quanto forte è l'amore fra la squadra e i suoi tifosi. Grazie per la bellissima esperienza professionale ed umana". Con questo tweet Umberto Gandini saluta i tifosi della Roma dopo aver lasciato l'incarico di amministratore delegato del club.