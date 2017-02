Roma, futuro incerto per Szczesny: si inseriscono Juventus e Napoli

21 febbraio 2017

Il futuro di Szczesny è un vero e proprio rebus. Il contratto dell'estremo difensore con l'Arsenal scadrà nel 2018, quindi la società londinese avrebbe ancora un motivo in più per sedersi ad un tavolo e trattare la sua cessione. Questa volta a titolo definitivo. Le prestazioni del polacco con la Roma in questa stagione sono forse le migliori della sua carriera e le incertezze del suo periodo inglese sono ormai dimenticate: l'Italia sembra essere il suo habitat ideale.



E l'Italia potrebbe essere ancora nel suo destino. Oltre la Roma, riporta il quotidiano polacco Przeglad Sportowy, nell'ultimo periodo si sarebbero inserite anche Juventus e Napoli, che per un motivo o per l'altro avrebbero bisogno di un portiere sicuro per l'avvenire. Szczesny ha soli 26 anni e garantirebbe diversi altri anni di carriera ad alti livelli e sarebbestato individuato dalla società bianconera come post Buffon.



Il Napoli si trova in una situazione simile: Pepe Reina garantisce affidabilità tra i pali ma la sua età ( 35 anni ad agosto) impone ai partenopei di iniziare a pensare ad un successore. Si prevede quindi un intrigo a tre con protagoniste le big italiane che occupano i primi tre posti in campionato. É sempre valida anche l'ipotesi estera rappresentata dal Borussia Dortmund, con Szczesny che si contenderebbe il posto con il coetaneo Roman Burki.