ROMA, FLORENZI: "PRIMA IL CHIEVO, POI IL REAL"

13/09/2018

"Domenica col Chievo sarà una partita difficile. Loro tenteranno di racimolare punti, sono una buona squadra, si conoscono da tempo, verranno agguerriti. Abbiamo già cominciato a studiarlo e abbiamo visto le gare che hanno giocato. Hanno raccolto un punto, ma hanno giocato tre buone partite, sono una squadra che gioca insieme da tanto". Così Alessandro Florenzi in vista dell'impegno all'Olimpico alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali. Poi ci sarà l'inizio del girone di Champions League in casa del Real Madrid: "Il giusto approccio ad una gara così importante è prima pensare al Chievo. Affrontare partita dopo partita. Dobbiamo fare una bella vittoria e poi mettere tutti noi stessi nella sfida col Real. Non sarà facile ripetere il percorso dello scorso anno, ma dobbiamo fare meglio possibile".