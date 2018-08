ROMA, FLORENZI: "KLUIVERT HA FATTO VEDERE COSA SA FARE. CR7? MI EMOZIONA ALTRO"

19/08/2018

"Sappiamo che loro hanno questa grande foga e preparazione atletica, non è stato facile per tutte e due le squadre perché faceva molto caldo nonostante abbiamo giocato alle 18". Così Alessandro Florenzi, difensore della Roma, intervenuto al termine della gara con il Torino. "Abbiamo creato tantissimo questa sera e anche se abbiamo segnato solo all'ultimo con una grande giocata di Edin potevamo fare gol prima con i due pali colpiti e altre occasioni e penso che alla fine sia una vittoria meritata", ha aggiunto. La partita è girata con l'ingresso di Kluivert. "Justin non lo scopro io - ha aggiunto - è giovane e deve lavorare su tante cose. Oggi ha fatto vedere cosa sa fare". Infine a una domanda sull'esordio di Cristiano Ronaldo. "Emozionato? Emozione ti dico di no, emozioni me le danno altre cose nella vita con tutto il rispetto. Mi piace il calcio e quindi ho visto Chievo-Juve", ha concluso Florenzi.