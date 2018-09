ROMA: ECCO LA LISTA CHAMPIONS

03/09/2018

La Roma ha presentato alla Uefa la lista dei 25 giocatori per la fase a gironi di Champions League. Presenti Coric, Zaniolo e Celar. Gli uomini di Di Francesco saranno impegnati nel Gruppo G insieme a Real Madrid, Cska Mosca e Viktoria Plzen, con la prima gara della manifestazione che vedra' impegnati i giallorossi il 19 settembre al Santiago Bernabeu contro gli spagnoli campioni in carica della competizione. Questo l'elenco: Olsen, Karsdorp, Luca Pellegrini, Cristante, Juan Jesus, Lorenzo Pellegrini, Perotti, Dzeko, Kolarov, Schick, Marcano, De Rossi, Under, Santon, Coric, Fazio, Zaniolo, Florenzi, Pastore, Kluivert, Nzonzi, Manolas, Celar, Mirante, El Shaarawy.