Roma, è arrivato Pallotta: "Totti allenatore? Al momento grande manager"

8 settembre 2017

James Pallotta è arrivato nella Capitale, ma non ci sono novità per lo stadio della Roma . Il presidente giallorosso è atterrato in mattinata all'aeroporto di Ciampino. Subito dopo il manager italoamericano si è recato presso lo studio Tonucci, spiegando ai cronisti il motivo del suo viaggio: "Sono qui per vedere tre partite". E a chi gli chiedeva un parere sul corso da allenatore di Totti ha risposto: "Sta facendo molto bene come manager".

Pallotta ha in programma una serie di incontri con i dirigenti, dall'amministratore delegato Umberto Gandini al capo del settore commerciale Luca Danovaro, forse anche per discutere i termini della proposta per il rinnovo del contratto di Kostas Manolas. Intanto è confermata per domani la sua presenza a Marassi per seguire Sampdoria-Roma e poi le due sfide all'Olimpico, martedì il debutto in Champions League contro l'Atletico Madrid e sabato prossimo contro l'Hellas Verona in campionato.