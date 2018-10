ROMA, DZEKO: "IL RITIRO CI HA FATTO BENE"

02/10/2018

"Il ritiro ci ha fatto bene, ci siamo riuniti tutti insieme e ci siamo detti che cosi' non andava bene. Penso che non siamo ancora vicini al nostro massimo, anche se abbiamo vinto le ultime tre partite. Sicuramente questo ci da' piu' fiducia, anche per la prossima partita prima della sosta". Cosi' un felicissimo Edin Dzeko a Sky dopo la tripletta che ha permesso alla Roma di affondare il Viktoria Plzen in Champions. "Adesso abbiamo tre punti - prosegue -, ci sono ancora quattro partite da giocare. Sicuramente, con il CSKA le prossime due sono importantissime".