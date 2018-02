ROMA, DI FRANCESCO VALUTA DE ROSSI IN REGIA

2 febbraio 2018

La Roma si è allenata in mattinata a Trigoria in vista del match di domenica alle 12:30 sul campo dell'Hellas Verona. Lavoro individuale per gli infortunati Silva, Karsdorp, Schick e Gonalons. Al Bentegodi Di Francesco potrebbe riproporre Daniele De Rossi in cabina di regia, in mezzo a Strootman e Nainggolan. Il tridente sarà quello titolare con Dzeko, El Shaarawy e Perotti.