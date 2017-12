ROMA, DI FRANCESCO PROVA LA COPPIA DZEKO-SCHICK

28 dicembre 2017

Continua a ritmi serrati la preparazione della Roma in vista del Sassuolo. Eusebio Di Francesco sta preparando nei minimi dettagli la sfida alla sua ex squadra, senza lasciare nulla al caso. I giallorossi hanno lavorato oggi sull’aspetto tattico con il tecnico che continua a provare in attacco Dzeko e Schick in vista di un possibile tentativo di coesistenza dal primo minuto nella sfida ai neroverdi emiliani. Per far si che l’esperimento riesca dovranno cambiare la natura e i movimenti del 4-3-3 della Roma in modo tale da adattarli alle caratteristiche dei due attaccanti.