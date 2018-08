ROMA, DI FRANCESCO: "CI E' MANCATA LUCIDITA'"

31/08/2018

Dopo una vittoria e un pareggio, per la Roma è arrivata anche la prima sconfitta in campionato. Il Milan batte i giallorossi per 2-1 e Di Francesco, a fine partita, mastica amaro: "Abbiamo regalato un tempo, peccato per il gol che è stata colpa di un'ingenuità (di Nzonzi, ndr). De Rossi ha dovuto accorciare verso la palla... Ci è mancata lucidità negli ultimi minuti". Sulla difesa a tre: "Volevo dare più sicurezza rispetto all'Atalanta".