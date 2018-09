ROMA, DE ROSSI: "RIMETTO LA FASCIA DELLA LEGA SERIE A, SPERANDO CHE LA LEGGE CAMBI"

18/09/2018

Daniele De Rossi mastica amaro dopo la multa di 10 mila euro comminatagli dal Giudice Sportivo per l'utilizzo della "fascia di capitano non conforme". Il capitano della Roma ha però annunciato che rispetterà la regola: “Sono rimasto solo io e quelli della Fiorentina. Questo mi dà fastidio. Lì ci sono motivazioni più importanti e devo rispettarli. Per questo metterò quella della Lega sperando che la legge cambi. Non c’era bisogno di uniformare tutti per questa fascia, il calcio italiano ha problemi ben più grandi”.