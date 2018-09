ROMA, DE ROSSI: "PRESO SCHIAFFI ANCHE PIU' SONORI"

19/09/2018

"Un po' ti demoralizzi quando una squadra ti fa correre parecchio a vuoto, ma è la loro qualià, fanno correre a vuoto chiunque. Abbiamo avuto l'occasione di essere pungenti in contropiede o sulla trequarti ma oltre ad avere grandi palleggiatori hanno difensori fortissimi, anche fargli gol non è facile". Così Daniele De Rossi commenta la sconfitta per 3-0 della Roma contro il Real Madrid. "La prossima volta magari saremo più fortunati, qualcosa di meglio rispetto a domenica ho visto, secondo me la squadra è rimasta in campo, lottando e difendendosi. In partite simili abbiamo preso anche schiaffi più sonori", ha ricordato il capitano giallorosso.