ROMA, DE ROSSI: "JUVE FAVORITA PER LO SCUDETTO"

28 dicembre 2017

"Il ko con la Juve? Loro sono fortissimi, se vincono da 6 anni significa che sono piu' forti. Basti pensare ai nomi chi avevano in panchina, non che i nostri siano scarsi, ma si capisce che hanno una rosa importantissima". Cosi' Daniele De Rossi, centrocampista della Roma, torna sulla sconfitta contro i bianconeri. "Noi abbiamo fatto la nostra partita, meno nel primo tempo ma molto meglio nella ripresa. Ci sta di soffrire la Juve - ha aggiunto - credo che il pareggio non sarebbe stato assurdo o rubato. Poteva portarci a vedere questo inizio di anno in maniera diversa". Una Juve che si e' dimostrata feroce in campo, forse quello che e' mancato alla Roma. "Si', perche' poi Benatia e' quello che passa la palla a Schick all'ultimo minuto e sembra arrendevole in quel caso. O la mia stessa palla che arriva a Florenzi - ha detto De Rossi - solo che queste occasioni non le abbiamo sfruttate, per sfortuna e bravura dell'avverario. Puo' essere giusta quell'immagine, ma farne un discorso di squadra e' sbagliato. Siamo andati abbastanza bene a prenderli, cosi' l'avevamo preparata. Poi con la loro qualita' e' normale possa essere piu' diffiicIle".