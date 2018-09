ROMA, DE ROSSI: "A VOLTE VINCERE IL DERBY CAMBIA LA STAGIONE"

29/09/2018

"La risposta è stata che siamo una squadra che sta riprendendo una strada abbastanza corretta e concreta come abbiamo fatto l'anno scorso e che siamo una squadra di persone serie e questo è importante dirlo, perché quando qua le cose vanno male viene messo in discussione tutto, non solamente noi ma anche i dirigenti, il presidente, ci si mette in discussione tra tifosi, chi la pensa in una maniera chi in un'altra, ma i giocatori una volta giocano contro l'allenatore, una volta non si impegnano, una volta sono viziati, che a volte puo' essere anche vero, a volte ci mettiamo del nostro, oggi e' una squadra che ha dimostrato di tenerci, gia' contro il Frosinone. A volte possiamo dimostrare di essere in forma a volte meno, pero' e' una squadra di persone serie". Così Daniele De Rossi dopo la vittoria della Roma nel derby.