ROMA, CRISTANTE: "LA GARA CON L'ATALANTA SARA' DIVERSA DALLE ALTRE"

24/08/2018

Bryan Cristante debutterà all'Olimpico con la maglia della Roma nella sfida contro la sua ex squadra: "La gara con l'Atalanta sarà diversa dalle altre, incontrerò i miei compagni con i quali ho giocato per due anni. Insieme abbiamo giocato ottimi campionati, siamo stati impegnati in Europa. Quella è stata un'ottima esperienza, soprattutto a livello calcistico mi sono tolto tante soddisfazioni, e molto devo anche a Gasperini"