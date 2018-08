ROMA, BALDISSONI: "L'UEFA HA ACCOLTO IL RICORSO DEL CLUB"

25/08/2018

"Annuncio che abbiamo ottenuto in appello la riduzione della squalifica - ha detto il dg Mauro Baldissoni a Roma Radio -. In primo grado eravamo stati sanzionati col divieto di vendita di biglietti per la prima trasferta, e con un secondo turno senza tifosi con la sospensione condizionale. La nuova condanna invece comporta un solo match con la sospensione condizionale, quindi nella prima trasferta i tifosi potranno seguire la Roma".