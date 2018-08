ROMA, BALDISSONI: "A TORINO ABBIAMO ROTTO IL GHIACCIO"

25/08/2018

"A Torino abbiamo rotto il ghiaccio - ha detto il dg della Roma Mauro Baldissoni ai microfoni di Roma Radio - lunedì sera speriamo di uscire dal campo con una soddisfazione come domenica scorsa". "Secondo me - continua - il vero inizio è quello che si fa all'Olimpico, quando si torna a casa e si riabbracciano i tifosi, che peraltro ringrazio perchè abbiamo superato i numeri dell'anno scorso durante la campagna abbonamenti". Nello stesso intervento il dg ha anche spiegato le novità dei palchi lancia-cori da quest'anno presenti in entrambe le curve: "È un'iniziativa per superare alcune difficoltà e per far tifare in totale sicurezza e senza il rischio di sanzioni amministrative. Non ci sarà un tornello aggiuntivo per accedere al palco, si potrà salire massimo in due e per motivi di sicurezza sarà necessario comunicare in anticipo le generalità di chi salirà. Ovviamente invitiamo i tifosi a mantenere un comportamento corretto, sia in casa sia in trasferta".