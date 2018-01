ROMA: ALISSON "TORNIAMO SUBITO A ESSERE SQUADRA"

8 gennaio 2018

"Uno stop per ripensare le cose che dobbiamo migliorare e tornare subito ad essere squadra! Siamo la Roma!". Il portiere della Roma Alisson ha pubblicato una storia su Instagram al termine della gara contro l'Atalanta, confidando nella pausa del campionato per riprendere le energie per ripartire subito al meglio alla ripresa. Il brasiliano, sempre presente in tutte le gare di campionato e Champions League finora disputate dal club in stagione, ha poi aggiunto un 'Forza Roma' nella storia pubblicata successivamente.