ROMA, AL LAVORO CON KOLAROV E BRUNO PERES

13 novembre 2017

Sabato alle 18 scoccherà l'ora del derby capitolino e nel pomeriggio la Roma di Eusebio Di Francesco è tornata al lavoro, naturalmente priva dei tanti nazionali impegnati in giro per il mondo. Il tecnico ha ritrovato però Kolarov e soprattutto Bruno Peres, recuperato e al lavoro con il gruppo. Il greco Manolas soltanto da domani sarà agli ordini di Di Francesco mentre per Nainggolan solo lavoro specifico. Inizia dunque oggi la settimana che porterà alla sfida contro la Lazio che potrà dire tanto sulle pretese di scudetto dei giallorossi.