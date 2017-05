Roma, 28 maggio: all'addio di Totti, l'Olimpico non basta

11 maggio 2017

Spalletti a Trigoria studia come battere la Juventus per non perdere il secondo posto. E in città i tifosi vanno a caccia del biglietto per la gara col Genoa che farà calare il sipario sulla carriera di Totti. Sarà la sera del 28 maggio. Nelle ultime due partite casalinghe della Roma lo stadio Olimpico tornerà a riempirsi come non si vedeva da tempo.



Per lo scontro diretto coi bianconeri sono attesi circa 50 mila spettatori, mentre per l'epilogo del campionato si va verso il tutto esaurito complice ovviamente l'addio del capitano giallorosso. Il n.10 ancora non ha espresso pubblicamente le sue intenzioni - "penso solo alla Juve perché stiamo lottando fino alla fine in campionato e la Roma viene prima di tutto. Il resto verrà dopo e ci sarà tempo per parlarne" - ma comunque la risposta della gente è stata chiara: lunghe code davanti ai punti vendita e biglietti di curve e distinti esauriti in poche ore. Ancora disponibili le due tribune per chi non vorrà mancare a quella che si annuncia in ogni caso come una giornata di festa sugli spalti, ma anche in campo dove avversari e compagni celebreranno Totti.