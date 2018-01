ROMA: 100 MILA EURO DI MULTA PER NAINGGOLAN

4 gennaio 2018

Multa dalla Roma per Radja Nainggolan: 100mila euro per il centrocampista belga protagonista di un Capodanno sopra le righe via social e non gradito alla società giallorossa. La cifra significa il massimo previsto dal regolamento interno, ovvero il 30 percento dello stipendio mensile. Il direttore sportivo Monchi ieri è rientrato a Trigoria dopo aver trascorso il Capodanno in Spagna e ha tenuto a rapporto la squadra facendo un discorso duro - spiega Il Corriere dello Sport - e invitando la squadra ad avere sempre una mentalità vincente dentro e fuori dal campo.