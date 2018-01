Roma, è buio pesto. Strootman duro "Un'autentica vergogna"

7 gennaio 2018

La Roma si è persa e ora ha perso anche la zona Champions, superata dal rullo Lazio, che ora è al quarto posto. Vero che c'è da recuperare la gara contro la Sampdoria, in programma il 24 gennaio, ma in casa giallorossa è vera crisi. Crisi di risultati ma, come hanno detto anche Di Francesco e il ds Monchi nel dopo partita, anche un "problema di personalità". E la soluzione ai problemi non è facile, come ha ammesso Strootman: "Se riuscissimo a capire quello che c'è da migliorare lo faremmo anche subito, ma è complicato... Abbiamo questa pausa per riacquistare la fiducia e uscire dal periodo negativo. Guardandoci in faccia". Questione di Mentalità e anche un nervosismo da arginare. E un caso Nainggolan da far rientrare subito: i tifosi non gli hanno perdonato l'ultimo eccesso.



Se la Roma deve ritrovarsi, c'è una Lazio che festeggia a suon di gol, trascinata dal suo re indiscusso, Ciro Immobile. Sempre più capocannoniere di Serie A con 20 gol. Con una percentuale di vittorie in trasferta da record - 26 punti conquistati, frutto di otto successi e due pareggi - sorpasso ai giallorossi in classifica e Inter lontana soltanto due punti. Senza dimenticare che la squadra di Inzaghi deve recuperare la gara contro l'Udinese, sempre il 24 gennaio. Alla ripresa del campionato a San Siro andrà in scena proprio il faccia a faccia tra un'Inter che non riesce più a vincere e una Roma al buio, con i biancocelesti che ospiteranno all'Olimpico il Chievo.