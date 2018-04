Rolando Bianchi a 4-4-2: "Io al Napoli? Non credo. City, che livello"

18 ottobre 2017

Dopo la fine dell'avventura con la Pro Vercelli, Bianchi è in attesa di chiarire il proprio fututo: "Ho tantissima voglia di giocare, ma non penso che possa aprirsi uno spiraglio a Napoli: faranno un mercato più importante. C’è stato qualche contatto, specialmente in Lega Pro, ma vorrei rimanere ad alti livelli: fisicamente sto bene, aspetto la chiamata giusta e vedrete che chi mi prende farà un affare".



Nel suo glorioso passato c'è anche il Manchester City: "Quando giocavo io a Manchester il progetto era ancora embrionale, ora la mentalità è vincente e i giocatori, anche chi va in panchina, sono tutti di spessore internazionale. La squadra di Guardiola non ha ancora raggiunto il livello di Barcellona o Real, ma è molto vicina". Sulla gara vinta col Napoli: "Nel primo tempo il City ha fatto una partita di spessore e nella ripresa il Napoli è uscito: nelle gare a venire deve prendere spunto dalla ripresa, perché se affronta squadre come il City come l’ha affrontata nel primo tempo va sicuro sotto".



A proposito di Napoli: "Il Napoli se l’è comunque giocata alla pari, i tifosi devono essere orgogliosi della prestazione che hanno offerto gli azzurri. Non credo che la squadra di Sarri possa snobbare la Champions per puntare al campionato: la rosa non è lunghissima, ma vi assicuro che un giocatore, una volta che scende in campo, lo fa sempre con l’obiettivo di vincere ogni partita".