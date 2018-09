ROBINHO SU CAPELLO: "PER COLPA SUA ME NE ANDAI DA MADRID"

10/09/2018

Robinho non gradiva la panchina al Real Madrid. Lo ha confermato lo stesso attaccante del Sivasspor alla rivista FourFourTwo, tornando sul suo addio ai Blancos: "Quando arrivò Capello, forse per la mia età, mi mise in panchina, prima giocavo con tutti gli allenatori. Le decisioni erano sue, ma io non ero felice del mio ruolo di sostituto da secondo tempo. Il mio obiettivo era andare al Chelsea, avevo parlato con Scolari, ma il Real non prese bene il fatto che i Blues avevano iniziato a vendere le magliette col mio nome prima della chiusura dell'operazione. E l'orgoglio dei Blancos fece sì che io passassi al City".