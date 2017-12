ROBINHO CONTINUERA' A GIOCARE NONOSTANTE CONDANNA PER STUPRO

25 dicembre 2017

Robinho continuerà a giocare nel 2018 nonostante una condanna in Italia. Un mese fa il tribunale di Milano ha inflitto all'attaccante brasiliano nove anni di prigione per aver partecipato allo stupro di gruppo di una donna nel 2013. La pena non verrà applicata fino alla fine del processo di appello, ma il Brasile non permette l'estradizione dei suoi cittadini, il che significa che Robinho rischierebbe di essere arrestato solo se lasciasse il suo paese d'origine.