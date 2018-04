Roberto Mancini a Roma: si avvicina la panchina della Nazionale

8 aprile 2018

Roberto Mancini si avvicina ogni giorno di più alla guida della Nazionale . Il nuovo commissario tecnico sarà annunciato il prossimo 20 maggio e il subcommissario Figc, Alessandro Costacurta, dopo aver sondato anche Fabio Capello , stringerà con l'attuale tecnico dello Zenit. Particolarmente significato l'arrivo a Roma in queste ore dello stesso Mancini : la trattativa che lo porterà sulla panchina azzurra sta per avere un'accelerazione.

La conferma è arrivata in diretta a Serie A Live, su Mediaset Premium: Roberto Mancini ha sfruttato la domenica libera per volare a Roma. E non si tratta di una semplice giornata lontana dalla Russia. Il Mancio ha ormai deciso di lasciare lo Zenit San Pietroburgo dopo appena una stagione e intorno a metà maggio, dopo la conclusione del campionato russo, presenterà le proprie dimissioni alla dirigenza del club. Come detto, lo aspetta la Nazionale. Tutti gli altri allenatori in lizza nella corsa a Coverciano, da Capello ad Ancelotti a Conte, sono (quasi definitivamente) staccati.