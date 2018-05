Rizzoli promuove il Var: "Bilancio positivo, vogliamo che gli allenatori possano chiamarlo"

29 maggio 2018

Quelle, infatti, non sono mai mancate soprattutto nel finale di stagione, ma a conti fatti gli errori madornali delle passate annate non si sono ripresentati, anzi. Il Var è un sistema che il nostro campionato sta testando insieme a poche altre competizioni nel mondo e di sicuro potrà vedere dei miglioramenti tecnici con il passare del tempo: "I margini di crescita sono importanti, siamo estremamente fiduciosi - ha continuato Rizzoli -. Faremo delle domande e delle richieste, e nel caso delle seconde ammonizioni come quella famosa di Pjanic la domanda è: ‘perché non controllare anche le prime a quel punto?’. E in quel caso la cosa diventerebbe un po’ complicata nell’applicazione. È una proposta difficile da accettare, attualmente siamo all’interno del protocollo FIFA".



Una possibile novità potrebbe essere il fatto che siano gli allenatori stessi a chiedere l'utilizzo del Var: "Lo abbiamo chiesto all'IFAB per dare la possibilità ai tecnici di chiamare due volte all'interno di una partita l'intervento del Var". Poi però è tempo di numeri e quelli sono positivi: "Quest'anno il Var ha commesso 17 errori, di cui solo 8 hanno inciso sul risultato finale. Senza ne avremmo commessi molti di più. Poi siamo passati a prendere decisioni da 1'22 di media a 31'', con 1736 check degli arbitri nelle 346 partite di Serie A".



La questione però rimane il presunto obiettivo di infallibilità richiesto dai tifosi, ma impraticabile: "Non dobbiamo risolvere le questioni dubbie, non è il fine del Var. La cosa più importante è che vengano evitati errori eclatanti e che sia sempre l'arbitro a decidere e non qualcuno dall'esterno. Il Var ha inciso sui gol in fuorigioco, sui rigori, ma la cosa più interessante è che le proteste sono calate tantissimo".