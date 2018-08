RIZZOLI: "AVANTI COL VAR, MA C'E' DA MIGLIORARE"

17/08/2018

"Veniamo da due anni di esperienza sulla VAR. All'inizio questo strumento preoccupava qualcuno, ed invece con la grande qualità del nostro lavoro e bravura dei nostri arbitri, abbiamo tolto molti dubbi". Così il designatore della Serie A, Nicola Rozzoli, a margine del primo raduno arbitrale, in corso di svolgimento al centro tecnico di Coverciano. "Dobbiamo assolutamente migliorare. - ha aggiunto Rizzoli - . Sulla Var, dopo un anno off-line, ed un anno di esperienza nel nostro campionato, unito all'esperienza del Mondiale, il nostro livello di aspettativa per i risultati da ottenere si alza. Noi cercheremo di soddisfare tutte le aspettative non solo nostre ma di tutte le componenti con cui ci troviamo ad essere coinvolti". E a chi gli ha chiesto se ci siano delle preoccupazioni sull'utilizzo della VAR su possibili novità arbitrali di questa stagione, Nicola Rizzoli ha risposto: "Il Mondiale ha imparato dall'esperienza avuta sulla Var derivante dal campionato italiano. Ripartiamo dall'esperienza della parte finale del nostro campionato e da quanto di buono fatto vedere al Mondiale. La VAR serve ad eliminare un errore evidente del campo quindi dobbiamo far capire questo elemento. Chi non lo capisce crea un momento di criticità".