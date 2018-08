RINVIO MILAN-GENOA: DA DOMANI POSSIBILE IL RIMBORSO BIGLIETTI

22/08/2018

A seguito del rinvio di Milan-Genoa dopo il tragico crollo del ponte Morandi di Genova, il club rossonero informa che tutti i biglietti emessi per la gara del 19 agosto rimangono validi per la gara di recupero, prevista per mercoledì 31 ottobre. Eventuali cambi nominativi già effettuati per il 19 agosto rimarranno validi. Possibilità di rimborso invece a partire da domani e fino a giovedì 30.