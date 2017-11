RIFINITURA ITALIA, ZAZA A RIPOSO

10 novembre 2017

Rifinitura in palestra per gli azzurri, a poche ore dall'andata del play off per i mondiali contro la Svezia. I giocatori della nazionale hanno effettuato una seduta di risveglio muscolare, a riposo sono stati tenuti Simone Zaza, ancora alle prese con il problema al ginocchio che lo ha bloccato ieri prima della partenza per la Svezia, e Leonardo Spinazzola, fermo per un affaticamento muscolare.