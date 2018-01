RECUPERI SERIE A, ARBITRI: ORSATO PER SAMP-ROMA

22 gennaio 2018

Sarà Luca Banti ad arbitrare il recupero della 12esima giornata di andata tra Lazio e Udinese, partita che si giocherà mercoledì alle ore 18.30 all'Olimpico di Roma. Suoi collaboratori saranno Del Giovane e Gori come guardalinee, Nasca come quarto uomo, Guida al Var. Per Sampdoria-Roma, che si giocherà a Marassi sempre mercoledì alle 20.45, è stato invece scelto Orsato di Schio. I suoi collaboratori saranno Paganessi e Ranghetto, Pairetto (quarto uomo), Mazzoleni (Var).