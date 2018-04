RECUPERI SERIE A, ARBITRI: MILAN-INTER A DI BELLO

2 aprile 2018

Sono stati ufficializzati gli arbitri delle gare di recupero di serie A in programma martedì 3 e mercoledì 4 aprile. Per il derby Milan-Inter è stato confermato Di Bello di Brindisi. Questo l'elenco completo degli arbitri per i recuperi infrasettimanali: Atalanta-Sampdoria a Pasqua, Benevento-Hellas Verona a Doveri, Chievo-Sassuolo a Tagliavento, Genoa-Cagliari a Maresca, Milan-Inter a Di Bello, Torino-Crotone a Guida, Udinese-Fiorentina a Banti.