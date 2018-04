Recuperi Serie A, Arbitri: il derby Milan-Inter a Di Bello

2 aprile 2018

Sarà Di Bello di Brindisi a dirigere il derby Milan-Inter , recupero dell'ottava giornata di ritorno di Serie A (quella rimandata lo scorso 4 marzo per la scomparsa di Davide Astori) in programma mercoledì 4 aprile alle 18.30. Queste le designazioni dei recuperi in calendario tra domani e mercoledì: Atalanta-Sampdoria a Pasqua, Benevento-Hellas Verona a Doveri, Chievo-Sassuolo a Tagliavento, Genoa-Cagliari a Maresca, Milan-Inter a Di Bello, Torino-Crotone a Guida, Udinese-Fiorentina a Banti.

Per il derby Milan-Inter è stato dunque confermato Di Bello di Brindisi, lo stesso fischietto che avrebbe dovuto dirigere la partita nella domenica della morte di Astori, che portò al rinvio di tutte le partite. Cinque i precedenti col Milan e due sconfitte contro il Sassuolo (2015) e contro l’Hellas Verona (2016). Sono arrivate poi tre vittorie consecutive: l’ultima di queste risale allo scorso 25 ottobre quando il Milan, ancora guidato da Montella, vinse in casa del Chievo Verona per 4-1. Anche i nerazzurri sono stati diretti da Di Bello in cinque occasioni, con quattro vittorie ed un pareggio. L’unico segno X è arrivato quando l’Inter si fermò a Bologna, nel match terminato 1-1.