Real, notte magica per Asensio: prima alza la Champions, poi incontra Dua Lipa

29 maggio 2018

Colpo di fulmine a Kiev tra Asensio e Dua Lipa? Lei la madrina della finale di Champions League; lui in campo negli ultimi cinque minuti per alzare la coppa dalle grandi orecchie assieme ai compagni. Secondo la CNN turca, la cantante britannica e il centrocampista del Real avrebbero passato parte della notte insieme dopo la finale, prima che lo spagnolo rientrasse a Madrid. Asensio non avrà dato il proprio contributo in campo come nel 2017, quando segnò nella finale contro la Juventus, ma quest'anno i ricordi non sono legati solo al trofeo.