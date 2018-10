REAL, MODRIC: "ALZARE LA TESTA"

03/10/2018

"Non ci aspettavamo di perdere qui. E' chiaro che non c'era una bella atmosfera in spogliatoio, ma dobbiamo alzare la testa e risolvere questi problemi il prima possibile". Luka Modric prova a scuotere il Real Madrid dopo la sconfitta subita ieri in Champions League contro il Cska Mosca. "Nelle ultime tre partite, specialmente contro il Siviglia e in questa, non siamo stati al nostro livello - ha proseguito il centrocampista croato - Quando non segni per tre partite di fila è un po' preoccupante, sono sicuro che troveremo una via d'uscita da questa situazione. Dobbiamo risollevarci, restare positivi e continuare a lavorare per migliorare e vincere la prossima partita".