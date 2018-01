REAL, MARCELO RESTITUISCE 500MILA EURO AL FISCO SPAGNOLO

11 gennaio 2018

Marcelo, difensore del Real Madrid, ha scelto di versare mezzo milione di euro all'Agenzia delle Entrate spagnola, dopo le accuse di frode attribuitegli per il mancato pagamento dalle tasse relative ai suoi diritti di immagine. Lo riporta il quotidiano 'El Mundo'. Il brasiliano ha optato, come il compagno di club Luka Modric, anche lui indagato per il medesimo motivo, per il pagamento al fine di chiudere il contenzioso. Il reato fiscale risale al 2013 per il quale aveva attribuito un importo insoluto di 400.000 euro. Marcelo e' comparso davanti al giudice lo scorso novembre.