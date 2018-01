REAL MADRID, ZIDANE: "STUFO DI SENTIRE LA PAROLA CRISI"

12 gennaio 2018

"Sono stanco di sentire pronunciare la parola crisi. La squadra sta bene e siamo vivi in tutte le competizioni". Nel corso della tradizionale conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il Villarreal, il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, attacca la stampa e difende il suo gruppo dalla critiche, piovute dopo una serie di prestazioni non brillanti: "È facile parlare male del Real, fa notizia", ha aggiunto il francese, lanciando una stoccata ai giornalisti. "Non sono preoccupato dei commenti dei tifosi ma abbiamo bisogno del loro supporto. È fondamentale nelle vittorie ma soprattutto nei periodi complicati", ha ammesso Zizou in riferimento ai fischi del Bernabeu delle ultime gare. "Il gruppo ha talento e ritengo che non manchi il gioco ma la continuità. Al momento ci riesce difficile vincere due partite consecutive. Accetto le critiche ma ci sono molti aspetti positivi. Vogliamo recuperare la regolarità e l'energia positiva. Per fare questo è necessario che ognuno di noi faccia qualcosa in più", ha concluso l'allenatore dei Blancos.