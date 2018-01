REAL MADRID, SERGIO RAMOS OUT PER 3 SETTIMANE

5 gennaio 2018

Il Real Madrid sarà privo del suo capitano Sergio Ramos per due o tre settimane a causa di un infortunio al polpaccio. Il forte difensore spagnolo "è stato diagnosticato uno strappo muscolare del muscolo soleo sinistro" si legge in un comunicato del Real Madrid aggiungendo che "il suo recupero continuerà ad essere valutato". Secondo Marca Ramos rientrerà soltanto dopo la sosta e salterà sicuramente le due partite di Coppa del Re contro il Numancia e rischia di saltare quattro partite di campionato. Il tecnico Zidane dovrebbe comunque averlo a disposizione per il doppio confronto degli ottavi di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Ramos si è infortunato nel corso dell'allenamento di giovedì. Un problema non da poco per Zidane, che nella gara di campionato contro il Celta Vogo dovrà fare a meno anche dello squalificato Dani Carvajal.