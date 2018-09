REAL MADRID, MARCELO OUT PER IL DERBY

28/09/2018

Dubbi di formazione per Julen Lopetegui in vista del derby contro l'Atletico. In campo, contro i Colchoneros, però non ci sarà il brasiliano Marcelo al quale è stata diagnosticata una lesione muscolare nel soleo della gamba destra. Rimediata nel corso della partita contro il Siviglia, Marcelo dovrebbe saltare anche gare contro CSKA Mosca e Alavés.