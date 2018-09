REAL MADRID, INDEBITAMENTO DI 400 MILIONI PER IL NUOVO BERNABEU

07/09/2018

Florentino Perez è pronto a far indebitare il Real Madrid per riformare il Bernabeu per una cifra monstre: 400 milioni di euro. Per farlo, però, è stato costretto dallo statuto dello stesso club spagnolo a convocare una assemblea straordinaria dei soci in cui dovrà essere sottomessa la proposta. La parte "preoccupante" della questione è che il numero uno dei Blancos non ha ancora comunicato un piano di ritorno economico dal massiccio investimento sul breve e medio periodo.