REAL, LOPETEGUI: "AUGURI A ISCO MA ABBIAMO FIDUCIA NELLA SQUADRA"

25/09/2018

"Gli auguriamo una pronta guarigione, stiamo già pensando alle soluzioni e a cosa potremmo fare, abbiamo grande fiducia nella nostra squadra". Il tecnico del Real Madrid Julen Lopetegui commenta così il forfait di Isco, out per un mese per un'appendicite. In rampa di lancio c'e' Dani Ceballos, che troverà piu' spazio da ora in avanti. "E' arrivato molto bene, è pronto e ha colto le sue opportunità nella pre-stagione - ha sottolineato alla vigilia della partita con il Siviglia - Sta vivendo un ottimo inizio di stagione. Ora deve trovare continuità".