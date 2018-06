REAL, LOPETEGUI A MADRID: COMINCIA L'AVVENTURA

19/06/2018

A una settimana dall'annuncio a sorpresa del suo ingaggio come tecnico del Real Madrid, che gli è costato un esonero in tronco da parte della federcalcio spagnola, Julien Lopetegui ha fatto la sua prima apparizione al campo di allenamento del club a Valdedabas. Digerito lo choc di dover abbandonare la nazionale ancora prima dell'esordio al Mondiale di Russia, Lopetegui si mette dunque al lavoro per la prossima stagione, cominciando a stendere i piani d'attacco insieme con i dirigenti merengue. Al centro dell'attenzione, ovviamente, il mercato, che vedra' il Real Madrid particolarmente attivo. Da Alisson a Neymar, la lista della spesa è lunga, costosa e di non facile attuazione, ma tempo e soldi non mancheranno per cercare di raggiungere tutti gli obiettivi.