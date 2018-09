Real, la confessione di Modric: "Esaurito mentalmente e fisicamente dopo il Mondiale"

20/09/2018

Un Mondiale difficile da archiviare, vissuto troppo intensamente per non lasciare scorie, nel fisico e nella mente. Il cammino della Croazia fino alla finale contro la Francia ha inevitabilmente condizionato questi primi mesi di ripresa agonistica di molti dei protagonisti di Russia 2018: ne sa qualcosa ad esempio l'Inter con i problemi fisici di Vrsaljko e i piccoli acciacchi di Perisic (il solo Brozovic non ha mai smesso di correre come un maratoneta) e ne sa qualcosa anche il Real che proprio con i nerazzurri è stato protagonista della querelle di mercato per Modric, il regista della Croazia vice-campione e il miglio giocatore della rassegna.

Dopo un'estate di passione, Modric si sta riprendendo la centralità che gli spetta anche con i blancos e lo si è chiaramente visto nella sfida contro la Roma: "Il Mondiale mi ha provocato un esaurimento a livello fisico e mentale" ha dichiarato il croato. "Ma ora mi sento meglio ogni giorno che passa". Una crescita che potrebbe contribuire anche a rafforzare la sua candidatura per il Pallone d'Oro: “Sono orgoglioso che i compagni e la tifoseria mi vogliano Pallone d’Oro ma non è un’ossessione, l’importante è la squadra. Se dovessi vincerlo bene, sarò molto felice, ma se non dovessi vincerlo la vita continua”. Con o senza il rinnovo con il Real: perché poi, in fondo, il tema tornerà presto a essere questo. Con l'Inter ancora sullo sfondo.