REAL, BRUTTA BOTTA PER ISCO

12 novembre 2017

Derby a rischio per Isco. Il giocatore del Real ha subito un brutto colpo al quadricipite della gamba sinistra e ora è in forte dubbio per la gara contro l'Atletico in programma sabato sera. A scopo precauzionale intanto lo spagnolo ha lasciato il ritiro della nazionale per valutare l'entità del problema e le terapie per tentare il recupero lampo.