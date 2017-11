REAL, BALE SI FERMA DI NUOVO

10 novembre 2017

Continua il calvario di Gareth Bale. Il giocatore del Real Madrid, appena tornato a disposizione di Zinedine Zidane, si è nuovamente infortunato. L'attaccante gallese, che si è fermato al termine dell'allenamento di ieri per un problema alla gamba sinistra, ha riportato "la rottura fibrillare al terzo medio del muscolo adduttore", fanno sapere in una nota i Blancos. Il club spagnolo non ha comunicato i tempi di recupero. Bale è fuori dalla sfida contro il Borussia Dortmund del 26 settembre scorso.